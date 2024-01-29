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Протестующие французские фермеры готовятся к осаде Парижа

29 января 2024 11:32
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Протестующие французские фермеры перешли в решительное наступление. Они готовятся взять Париж в осаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни тракторов и другой сельхозтехники заблокируют все основные дороги, ведущие в столицу.

Протестующие французские фермеры готовятся к осаде Парижа-1

На многих уже возводятся баррикады из тюков с сеном. Акция запланирована на пять дней, но не исключено, что она продлится дольше – до тех пор, пока власти не пойдут навстречу фермерам. Они требуют снизить налоговую нагрузку и прекратить импорт дешевой сельхозпродукции.

Помимо дорожного коллапса, над Парижем нависла серьезная угроза дефицита продуктов и товаров, который остро почувствуется уже через пару дней. Многие владельцы магазинов сообщают, что фуры с продуктами не могут въехать в город. К осаде готовятся и городские власти. Во избежание массовых беспорядков на улицы выведена бронетехника. Мобилизованы порядка 15 тысяч полицейских.

Протестующие французские фермеры готовятся к осаде Парижа-4

Продолжаются демонстрации фермеров и в Германии. Их недовольство политикой властей разделяет большинство немцев других профессий. Митинги проходят по всей стране, но самый масштабный и многочисленный состоялся в Мюнхене. Со всех регионов сюда съехались тысячи человек. Эпидемия забастовок фермеров охватывает все новые страны ЕС. На 30 января в Италии запланирован марш тракторов.

# Акции протеста

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