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Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны

06 декабря 2019 09:18
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Новости США. Президент США с супругой зажгли огни на главной елке страны. В 2019 году лесная красавица сияет бело-желтыми огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны-1

Девятиметровое дерево пересадили сюда лишь несколько месяцев назад. Предыдущее простояло 6 лет, однако в 2018 году после попытки человека подняться на верх ветки ели оказались сильно поломаны.

К слову, традицию зажигать огни на главной рождественской елке завел еще 30-й президент США в 1923 году. С тех пор она ни разу не нарушалась.

Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны-4

Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны-6

# Новый год # Дональд Трамп # Мелания Трамп # Фотофакт

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