Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны

Новости США. Президент США с супругой зажгли огни на главной елке страны. В 2019 году лесная красавица сияет бело-желтыми огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятиметровое дерево пересадили сюда лишь несколько месяцев назад. Предыдущее простояло 6 лет, однако в 2018 году после попытки человека подняться на верх ветки ели оказались сильно поломаны.

К слову, традицию зажигать огни на главной рождественской елке завел еще 30-й президент США в 1923 году. С тех пор она ни разу не нарушалась.