Президент США подписал указ о ликвидации Министерства образования

Администрация Трампа продолжает чистку госучреждений. На этот раз мишенью Белого дома стало Министерство образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США подписал указ о ликвидации ведомства, объяснив решение тем, что оно не приносит никакой пользы. Это подтверждают низкие результаты тестов, неутешительный уровень грамотности и слабые математические навыки школьников и студентов. По мнению Трампа, средства, выделяемые из бюджета на содержание ведомства, являются напрасной тратой денег. Теперь полномочия ведомства переданы властям Штатов.