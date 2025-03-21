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Президент США подписал указ о ликвидации Министерства образования

21 марта 2025 08:06
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Администрация Трампа продолжает чистку госучреждений. На этот раз мишенью Белого дома стало Министерство образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США подписал указ о ликвидации Министерства образования-2

Президент США подписал указ о ликвидации ведомства, объяснив решение тем, что оно не приносит никакой пользы. Это подтверждают низкие результаты тестов, неутешительный уровень грамотности и слабые математические навыки школьников и студентов. По мнению Трампа, средства, выделяемые из бюджета на содержание ведомства, являются напрасной тратой денег. Теперь полномочия ведомства переданы властям Штатов.

# Новости США # Дональд Трамп

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