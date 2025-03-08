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Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в подготовке цветной революции

08 марта 2025 07:46
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Коллективный Запад продолжает грязное вмешательство в дела суверенных государств. На этот раз атакуют Сербию, где уже на протяжении нескольких месяцев не прекращаются организованные извне протесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в подготовке цветной революции-2

Президент страны Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в республике цветную революцию, в которую вложены миллиарды евро. Так называемые мирные демонстрации в итоге оказались вовсе не такими безобидными. Манифестанты напали на министра культуры Николу Селаковича. ЧП произошло в центре Белграда. По данным СМИ, чиновник травмирован, сейчас он проходит дополнительное обследование.

# Акции протеста # Международная политика

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