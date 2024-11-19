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Президент России утвердил новую ядерную доктрину

19 ноября 2024 10:44
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Из-за возникновения новых военных угроз и рисков Россия пересмотрела ядерную доктрину. Документ подписан, опубликован и вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России утвердил новую ядерную доктрину-2

В нем перечислены условия, которые определяют возможность применения Россией ядерного оружия. Это в том числе и нападение на Беларусь как на участника Союзного государства, причем даже в случае, если против нашей страны будет использовано обычное оружие. 

Также Россия может применить ядерные заряды при критической угрозе ее суверенитету, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы. 

Кроме того, в документе расширена категория стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. А агрессия против России любого государства из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.

# Международная политика

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