Президент Польши подписал закон о защите населения и гражданской обороне. Он вступит в силу с января и обойдется стране в 0,3 % ВВП – их нужно будет выделять на проект ежегодно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предполагает создание системы защиты населения, которая в случае войны – может быть преобразована в гражданскую оборону. Также, согласно закону, общество будет проинформировано о потенциальных и текущих угрозах, влияющих на безопасность, и правилах поведения в кризисных ситуациях. Судя по последним действиям Варшавы, готовится страна не только к обороне. С другой стороны, амбиции Польши расходятся с ее возможностями. Так, в Минобороны республики заявили, что у страны почти не осталось ресурсов для военных поставок Украине. В частности, не стоит ждать Киеву обещанных ранее истребителей МиГ-29.