Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах будет принят в трех чтениях, пишет ТАСС.

Зурабишвили заявила, что данный законопроект противоречит планам и рекомендациям Евросоюза, поэтому она наложит запрет на закон.

В Евросоюзе также выступили с призывами к властям Тбилиси не принимть законопроект. В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, что «окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС».

17 апреля парламентом Грузии в первом чтении в ходе пленарного заседания был одобрен законопроект об иноагентах – 83 депутата отдали голоса «За». Против закона «О прозрачности иностранного влияния» выступали действующий президент Грузии, оппозиция и дипломаты из стран Запада, усматривающие в нем преграду для осуществления процесса интеграции Грузии в Европейский союз.