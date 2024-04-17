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Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах

17 апреля 2024 14:06
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах будет принят в трех чтениях, пишет ТАСС.

Зурабишвили заявила, что данный законопроект противоречит планам и рекомендациям Евросоюза, поэтому она наложит запрет на закон.

В Евросоюзе также выступили с призывами к властям Тбилиси не принимть законопроект. В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, что «окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС».

17 апреля парламентом Грузии в первом чтении в ходе пленарного заседания был одобрен законопроект об иноагентах – 83 депутата отдали голоса «За».  Против закона «О прозрачности иностранного влияния» выступали действующий президент Грузии, оппозиция и дипломаты из стран Запада, усматривающие в нем преграду для осуществления процесса интеграции Грузии в Европейский союз.

# Международная политика # Саломе Зурабишвили # Жозеп Боррель

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