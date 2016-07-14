Зачем наркоторговцы поджигают леса Гватемалы?

Новости Гватемалы. Наркокартели становятся фактором глобально-экологическим. Правительство Гватемалы сообщает, что первозданные джунгли этой центральноамериканской страны стремительно исчезают. И бедствие это вполне рукотворно.

Гватемала, вместе с Гондурасом и Сальвадором, лежат на пути, которым кокаин доставляют из Колумбии в Мексику, и далее в Соединенные Штаты. Тайные тропы курьеров прокладываются туземной мафией. Поскольку джунгли Мезоамерики совершенно непроходимы, бойцы картелей их просто выжигают. Причём как лес, так и фермерские плантации, которые здесь изредка встречаются.

Как сообщают гватемальские власти, 8 тысяч гектаров джунглей сожжено вдоль мексиканской границы за последние пару месяцев. Горят также леса вокруг Петена и ряда культурно-исторических заповедников. Здесь довольно много древностей, оставленных майя, включая знаменитые пирамиды. Своими силами гватемальцы справиться с бедствием не могут и просят помощи у международного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.