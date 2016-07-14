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Аргентинский динозавр с короткими лапами: загадка эволюции

14 июля 2016 12:47
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Аргентинские палеонтологи нашли на равнинах Патагонии удивительного динозавра. Это пресмыкающееся было одним из самых страшных плотоядных хищников своей эпохи.

Он представлял собою собою 8-метровую машину для убийства, составленную из одних только мускулов и зубов. Самым удивительным в этом существе оказались его верхние конечности. Они были длиной в 60 сантиметров.

То есть, не длиннее и вряд ли многим сильнее рук обычного ребенка.

Судя по многим палеонтологическим индикаторам, пресмыкающиеся это 90 миллионов лет тому назад не знало соперников в кровопролитии и пережевывало разнообразное зверье дни напролет. Как динозавр-уродец умудрялся одерживать победу за победой при своих скрюченных лапках – загадка. Ответ на которую ученые дать не в силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Открытие

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