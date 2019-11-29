В Ираке при столкновениях протестующих с полицией погибли 45 человек за сутки

Новости Ирака. За сутки в результате столкновений протестующих с полицией в различных районах Ирака погибли 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть беспорядков произошла на юге страны.

Протесты вспыхнули в республике 1 октября. За это время жертвами столкновений в общей сложности стали более 350 человек, тысячи получили ранения. Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Сейчас граждане требуют отставки всего политического руководства, включая самого премьер-министра.