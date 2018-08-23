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Президент Беларуси поздравил губернатора и жителей Курской области с 75-й годовщиной победы в Курской битве

23 августа 2018 08:17
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Новости Беларуси. С 75-й годовщиной победы в Курской битве губернатора Курской области, ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей этого российского региона поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в Победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов.

# Беларусь помнит # Александр Лукашенко

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