Президент Беларуси поздравил губернатора и жителей Курской области с 75-й годовщиной победы в Курской битве

Новости Беларуси. С 75-й годовщиной победы в Курской битве губернатора Курской области, ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей этого российского региона поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в Победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов.