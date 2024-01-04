Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолклендские острова

Из уст недавно избранного президента Аргентины звучат все более неожиданные предложения. После ряда спорных экономических реформ Милей призвал Британию вернуть Фолклендские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина настаивает на переговорах по данному вопросу. Между странами давно существует разногласие по части принадлежности островов. Однако в 2013 году на их территории прошел референдум. Тогда подавляющее большинство жителей проголосовали за то, чтобы остаться в юрисдикции Британии. Аргентина результаты голосования не признала.