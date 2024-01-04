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Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолклендские острова

04 января 2024 08:11
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Из уст недавно избранного президента Аргентины звучат все более неожиданные предложения. После ряда спорных экономических реформ Милей призвал Британию вернуть Фолклендские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Аргентины призвал Британию вернуть Фолклендские острова-1

Аргентина настаивает на переговорах по данному вопросу. Между странами давно существует разногласие по части принадлежности островов. Однако в 2013 году на их территории прошел референдум. Тогда подавляющее большинство жителей проголосовали за то, чтобы остаться в юрисдикции Британии. Аргентина результаты голосования не признала.

# Международная политика

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