Президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и соцсфере

Президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере. Режим будет действовать до конца 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди нововведений сразу несколько спорных реформ. В том числе отказ от регулирования цен, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений по экспорту. Количество несогласных с планами новоизбранного лидера исчисляется тысячами. Аргентинцы продолжают акции протеста в разных городах станы. Некоторые из них назвать мирными нельзя. Так, накануне шествия в столице завершились столкновениями с полицией. Четверо правоохранителей получили ранения. Несколько демонстрантов арестованы.