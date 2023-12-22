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Президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и соцсфере

22 декабря 2023 13:52
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Президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере. Режим будет действовать до конца 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и соцсфере-1

Среди нововведений сразу несколько спорных реформ. В том числе отказ от регулирования цен, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений по экспорту. Количество несогласных с планами новоизбранного лидера исчисляется тысячами. Аргентинцы продолжают акции протеста в разных городах станы. Некоторые из них назвать мирными нельзя. Так, накануне шествия в столице завершились столкновениями с полицией. Четверо правоохранителей получили ранения. Несколько демонстрантов арестованы.

# Экономический кризис # Новости Аргентины

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