Польский премьер-министр Дональд Туск сказал, что капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего западного мира. Он настоятельно призвал не делать вид, что этого никто не понимает. Об этом пишет РИА Новости.
Польский премьер-министр Дональд Туск сказал, что капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего западного мира. Он настоятельно призвал не делать вид, что этого никто не понимает. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что участие ЕС в переговорах по Украине исключается. Он заметил, что европейская политика направлена на продолжение конфликта до полного поражения России.