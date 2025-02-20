Прямой эфир

Премьер Польши Туск испугался последствий капитуляции Украины

20 февраля 2025 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польский премьер-министр Дональд Туск сказал, что капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего западного мира. Он настоятельно призвал не делать вид, что этого никто не понимает. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Польши Туск испугался последствий капитуляции Украины-1

Фото: pixabay

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что участие ЕС в переговорах по Украине исключается. Он заметил, что европейская политика направлена на продолжение конфликта до полного поражения России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше из-за эпидемии гриппа в школах могут отменить занятия
20 февраля 2025 10:37

В Польше из-за эпидемии гриппа в школах могут отменить занятия

Трамп сообщил, что Стармер и Макрон попросили о встрече и скоро прибудут в США
20 февраля 2025 10:36

Трамп сообщил, что Стармер и Макрон попросили о встрече и скоро прибудут в США

«Всех видим через спутники». Трамп заявил, что Украина потеряла 700 тыс. солдат
20 февраля 2025 10:27

«Всех видим через спутники». Трамп заявил, что Украина потеряла 700 тыс. солдат