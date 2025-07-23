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Премьер-министр Польши представил обновлённый состав правительства

23 июля 2025 13:39
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Премьер-министр Польши представил обновленный состав правительства. По словам Туска, приоритетными задачами нового кабмина станет борьба «с якобы агрессивными действиями России и Беларуси, а также с диверсиями внутри страны и восстановление порядка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Польши представил обновлённый состав правительства-2

Количество министров сократилось с 26 до 21. Новым вице-премьером стал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Были сформированы два новых ведомства. Первое – Министерство экономики и финансов, в него вошли подразделение по развитию технологий и прежний Минфин. Второе – Министерство энергетики. Ведомство возьмет на себя часть полномочий от министерств промышленности, а также климата и окружающей среды. Целью перестановок было преодоление разногласий в правящей коалиции, отметил Туск.

# Новости Польши

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