Премьер-министр Израиля не смог сформировать кабинет министров

Новости Израиля. Израильский премьер-министр не смог сформировать правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все его предложения были отвергнуты партиями, вошедшими в парламент.

Несмотря на то, что у Биньямина Нетаньяху оставалось еще двое суток на формирование коалиции, он решил сдать мандат, дающий право на создание кабмина, президенту страны.

Глава государства в свою очередь передал его лидеру блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу. Теперь формирование кабинета министров – его задача. При этом Нетаньяху заявил, что если Ганц намерен создать правительство меньшинства при поддержке «Объединенного арабского списка», он возглавит оппозицию и будет добиваться скорейшей смены такого правительства.