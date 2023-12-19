Премьер-министр Италии обвинила мусульманские страны в разрушении европейских ценностей

Глава кабинета министров против поддержки мусульманских традиций в Европе и в частности в Италии. Политик назвала ислам далеким от цивилизации. Такая риторика руководства одной из крупнейших стран Европы, по мнению аналитиков, может привести к росту случаев проявления насилия и расизма не только в итальянском обществе, но и по всему континенту. Ранее Мелони призывала приостановить прием мигрантов-мусульман.