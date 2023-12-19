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Премьер-министр Италии обвинила мусульманские страны в разрушении европейских ценностей

19 декабря 2023 07:24
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против исламизации Европы. Также она обвинила мусульманские страны в разрушении европейских ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Италии обвинила мусульманские страны в разрушении европейских ценностей-1

Глава кабинета министров против поддержки мусульманских традиций в Европе и в частности в Италии. Политик назвала ислам далеким от цивилизации. Такая риторика руководства одной из крупнейших стран Европы, по мнению аналитиков, может привести к росту случаев проявления насилия и расизма не только в итальянском обществе, но и по всему континенту. Ранее Мелони призывала приостановить прием мигрантов-мусульман.

# Международная политика # Джорджа Мелони # Новости Италии

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