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111 человек погибли в Китае в результате землетрясения

19 декабря 2023 06:23
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В двух провинциях Китая в результате землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщает центральное телевидение КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считаные секунды в руины превратились 5 тысяч зданий.

111 человек погибли в Китае в результате землетрясения-1

Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в полночь по пекинскому времени. Очаг залегал на глубине в 10 километров. Температура на улице в этих регионах ночью опустилась до -14. Это осложняет работу спасателей. Многие дороги заблокированы из-за оползней. Прекращено движение пассажирских и грузовых поездов.

Председатель КНР распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения. В провинции Ганьсу, где больше всего жертв, введен второй из четырех уровней экстренного реагирования.

# Землетрясение # Новости Китая

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