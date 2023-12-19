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В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

19 декабря 2023 07:14
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Извержение вулкана началось на полуострове на юге Исландии после землетрясения, магнитуда которого, по первым оценкам, составила 4,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана-1

Власти больше месяца назад объявили эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за землетрясений. Через несколько дней парламент страны одобрил введение дополнительного налога, средства понадобились на строительство барьеров для сдерживания лавы.

В конце ноября уровень опасности выхода лавы был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Нынешнее извержение вулкана четвертое за 3 года. За секунду он выбрасывает до 200 кубометров лавы.

# Извержение вулкана # Новости Исландии

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