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Немецкие фермеры устроили акцию протеста в Берлине

19 декабря 2023 06:20
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Тысячи фермеров на сельхозтехнике перекрыли дороги Берлина. Они выступают против отмены налоговых льгот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие фермеры устроили акцию протеста в Берлине-1

Аграрии призвали правительство отменить решение, так как после его принятия значительно подорожают топливо и техника, а налоговая нагрузка в следующем году вырастет на миллиард евро. В столицу Германии съехались фермеры со всей страны.

# Акции протеста # Новости Германии

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