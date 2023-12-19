Немецкие фермеры устроили акцию протеста в Берлине

Тысячи фермеров на сельхозтехнике перекрыли дороги Берлина. Они выступают против отмены налоговых льгот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии призвали правительство отменить решение, так как после его принятия значительно подорожают топливо и техника, а налоговая нагрузка в следующем году вырастет на миллиард евро. В столицу Германии съехались фермеры со всей страны.