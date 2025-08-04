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Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку

04 августа 2025 09:22
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Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку-0

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подал в отставку, как сообщил президент Гитанас Науседа, приветствовавший это решение. Об этом пишет ТАСС.

В свое время Палаускас обвинен в том, что получил кредит с нарушением правил (получил кредит в банке, являясь его акционером), злоупотребил служебным положением в 2012 году, работая директором администрации столичного муниципалитета и был осужден на два года условно.

Позже он был замешан в спорных сделках с землей и раздаче европейских грантов родственникам. Последняя часть приговора была выплачена только летом 2025 года.

Фото: pixabay

# Международная политика

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