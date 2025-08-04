Лидер Украины Владимир Зеленский стал предметом расследования со стороны НАБУ и САП, которые якобы готовят документы для будущего народного трибунала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-лидера запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Поводом для этого стала отмена самостоятельности этих органов, за что сначала проголосовали депутаты и подписался Зеленский, но в скором времени под давлением акций протеста был принят обратный закон.

Медведчук полагает, что Запад дал антикоррупционным органам «зеленый свет» на преследование окружения Зеленского, чтобы свалить на него вину за провалы и коррупционные обвинения и усилить контроль.

При этом бывший депутат Спиридон Килинкаров утверждает, что протесты из-за голосований в Раде по НАБУ и САП были начаты западными структурами, а инициатором давления стал Вашингтон.

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