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Премьер Камбоджи не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя

15 июня 2023 15:18
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Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя, пишет РИА Новости.

Он также обратился к обеим сторонам с просьбой приступить к налаживанию мирного диалога. Хун Сен также отметил, что применение силового подхода не позволит закончить конфликт и считает, что несмотря на снабжение оружием со стороны западных стран, у РФ хватит вооружения для отражения нападений.

Камбоджа не разделяет ни военную операцию России в Украине, ни западные санкции против России. Генеральный директор Института международных отношений Королевской академии Камбоджи считает, что украинский кризис – это противостояние между Россией и НАТО, а Украина остается полем боя. Ни у одной из сторон нет надежды на мир и прекращение конфликта.

# Международная политика # Хун Сен

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