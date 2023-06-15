Премьер Камбоджи не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя, пишет РИА Новости.

Он также обратился к обеим сторонам с просьбой приступить к налаживанию мирного диалога. Хун Сен также отметил, что применение силового подхода не позволит закончить конфликт и считает, что несмотря на снабжение оружием со стороны западных стран, у РФ хватит вооружения для отражения нападений.

Камбоджа не разделяет ни военную операцию России в Украине, ни западные санкции против России. Генеральный директор Института международных отношений Королевской академии Камбоджи считает, что украинский кризис – это противостояние между Россией и НАТО, а Украина остается полем боя. Ни у одной из сторон нет надежды на мир и прекращение конфликта.