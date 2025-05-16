Предвыборная гонка в Польше: что сами поляки говорят о кандидатах?
Уже в воскресенье, 18 мая, поляки проголосуют на первом туре президентских выборов. Ключевым атрибутом данного процесса являются скандалы и разоблачения, которые всплывают в публичном пространстве в преддверии голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому и общественное мнение продолжает качаться в разные стороны.
Напомним, что для участия зарегистрированы 13 кандидатов. Чтобы одержать победу в первом туре одному из них необходимо набрать более 50 % голосов. Фаворит гонки – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проевропейский союзник правящей коалиции. Однако он стремительно теряет поддержку. Если еще неделю назад за него были готовы отдать голоса чуть более 32 % жителей Польши, то сегодня всего 29 %, согласно последнему соцопросу. Как пишут польские СМИ, на обвал его рейтинга повлияли провальные дебаты и, конечно же, скандал, в котором он оказался замешан.
Накануне в соцсетях появились ролики в пользу кандидата Тшасковского, которые в то же время критиковали его главных конкурентов. При этом сообщается, что штаб Тшасковского подобных роликов не размещал. Оказалось, что за рекламной кампанией стоит фонд, связанный с Демократической партией США.
Победа Тшасковского фактически поддержала бы политику нынешнего правительства в плане укрепления наших европейских отношений, а также в плане поддержки идеи создания или укрепления единой европейской системы обороны.
А вот его главный соперник Кароль Навроцкий пока сохраняет стабильные 25 %. Он кандидат-евроскептик, который пользуется поддержкой правой оппозиционной партии «Право и справедливость». Однако и Навроцкому не удалось сохранить лицо перед избирателями. Недавно в собственности у кандидата обнаружили «лишнюю» квартиру, что уже вызвало ажиотаж в СМИ. А его недавний визит к Дональду Трампу раскритиковали и назвали политической пропагандой.
Филипп Паздерски, аналитик Фонда Стефана Батория:
Стратегия Навроцкого оказалась не столь эффективной, как рассчитывала его кампания. Во-первых, долгое время он не пользовался признанием даже внутри своей собственной партии, а также избирателей. Еще полтора месяца назад они утверждали, что не знают, кто такой Навроцкий и каковы его взгляды.
Таким образом, к первому туру 18 мая оба кандидата подойдут почти с одинаковым результатом. Если к этому времени не растеряют еще больше сторонников. Однако для того, чтобы вернуть к себе расположение поляков и завоевать новые голоса, у кандидатов времени нет. Уже завтра начинается так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. А пока эксперты предположили, что сейчас людям предстоит сделать выбор далеко не за Польшу. Страна, словно флюгер, мечется между Европой и Америкой, пытаясь усидеть на двух стульях сразу.
Острота взаимных обвинений кандидатов еще раз доказывают, что страна глубоко расколота. А основные вопросы, которые предстоит решить новому президенту, вращаются вокруг внешней политики и безопасности. Среди них – поддержка Украины, отношения с НАТО и ЕС, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока», для противостояния которой страна прибегла к усиленной милитаризации.