Предвыборная гонка в Польше: что сами поляки говорят о кандидатах?

Уже в воскресенье, 18 мая, поляки проголосуют на первом туре президентских выборов. Ключевым атрибутом данного процесса являются скандалы и разоблачения, которые всплывают в публичном пространстве в преддверии голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому и общественное мнение продолжает качаться в разные стороны. Напомним, что для участия зарегистрированы 13 кандидатов. Чтобы одержать победу в первом туре одному из них необходимо набрать более 50 % голосов. Фаворит гонки – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проевропейский союзник правящей коалиции. Однако он стремительно теряет поддержку. Если еще неделю назад за него были готовы отдать голоса чуть более 32 % жителей Польши, то сегодня всего 29 %, согласно последнему соцопросу. Как пишут польские СМИ, на обвал его рейтинга повлияли провальные дебаты и, конечно же, скандал, в котором он оказался замешан. Накануне в соцсетях появились ролики в пользу кандидата Тшасковского, которые в то же время критиковали его главных конкурентов. При этом сообщается, что штаб Тшасковского подобных роликов не размещал. Оказалось, что за рекламной кампанией стоит фонд, связанный с Демократической партией США.

Победа Тшасковского фактически поддержала бы политику нынешнего правительства в плане укрепления наших европейских отношений, а также в плане поддержки идеи создания или укрепления единой европейской системы обороны. А вот его главный соперник Кароль Навроцкий пока сохраняет стабильные 25 %. Он кандидат-евроскептик, который пользуется поддержкой правой оппозиционной партии «Право и справедливость». Однако и Навроцкому не удалось сохранить лицо перед избирателями. Недавно в собственности у кандидата обнаружили «лишнюю» квартиру, что уже вызвало ажиотаж в СМИ. А его недавний визит к Дональду Трампу раскритиковали и назвали политической пропагандой.