Предварительные результаты выборов США станут известны 9 ноября к полудню по минскому времени

Новости США. Внимание мировых СМИ 8 ноября приковано к Соединённым Штатам Америки, где проходят президентские выборы. Их предварительные результаты станут известны завтра к полудню по минскому времени. Впрочем, каким будет исход этой политической гонки — предсказать слишком сложно. Кандидатов на высший пост — десятки. На слуху лишь две фамилии. Так кто же станет 45 президентом США?

Нынешняя президентская гонка получилась самой грязной и скандальной, пожалуй, за всю историю Соединенных Штатов.

И к финальному рывку и республиканец Трамп, и демократ Клинтон подошли с заметно подпорченной репутацией – до последнего электорат не определился, кого он видит 45 президентом страны.

Избиратель:

Я голосовала за Клинтон, потому что это меньшее из двух зол. Это ужасно, что приходится делать такой выбор.

Избиратель:

Только Трамп, детка. Он по-любому победит. У него красивые волосы, красивый политический курс, он сделает это.

Избиратель:

Меня эти выборы пугают. Мы просто не понимаем, что нас дальше ждет. Трамп чересчур радикален. А Клинтон оскандалилась со своей почтой, и делает вид, что ничего не произошло. Нам просто некому доверять.

Голосовать не «за» кандидата а «против» – сегодня это политические реалии Америки, которая во многом разочарована президентской кампанией.

Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от республиканской партии:

Вы вообще можете представить Клинтон в Белом доме на целых четыре года? Нет, серьезно? Мне было бы страшно новости смотреть перед сном. Вы когда-нибудь видели такой беспорядок в стране демократов? Да она же использовала личную почту для переписки о делах государственной важности! И теперь они давят на ФБР. Вы хотите мне сказать, что бюро изучило 650 тысяч писем за восемь дней. Так я в это и поверил.

Очередной виток скандала с перепиской Клинтон дал возможность Трампу зацепиться за победу. До заявления ФБР об утечке новых писем эксцентричный миллиардер проигрывал главному демократу около десяти пунктов – отрыв недосягаемый. Однако Клинтон попыталась заглушить свои просчеты бравурным патриотизмом.

Хилари Клинтон, кандидат на пост президента США от демократической партии:

Когда ваши дети и внуки спросят, что вы делали в 2016, вы скажете, что стали на защиту будущего Америки, а не выбрали абсолютно некомпетентного человека, который не знает что творит. Давайте вместе строить не стены, а мосты. И Трамп со своей ненавистью ничего не поделает.

Пока только известно о результатах в штате Нью-Гэмпшир – его «взял» Трамп, но это капля в море. Полностью подведут предварительный итог только, когда закроются участки в Аляске – в 9 утра 9 ноября по минскому времени. Зато досрочно голосовать пошли 45 миллионов американцев – это больше трети граждан имеющих право голоса.

Таким образом, установлен рекорд не только внутренний, но и внешний. Хотя Белый Дом неоднократно заявлял, что такой вид голосования – неприемлем для демократии.

Да и наблюдателей международных дом храбрых и земля свободных не сильно-то жалует.

Сергей Кизима, политолог:

Каждый раз, когда происходят соответственные международные наблюдения, возникают тут же множество нюансов, многие американские политики, эксперты начинают этим возмущаться, как так за великой Америкой кто-то следит, как так великой демократии в Америке кто-то не доверяет.

Кстати, в США действует система непрямых выборов. То есть избиратели дают полномочия выборщикам. Их в каждом штате определенное количество – всего 538. Это сенаторы, военные и знаменитости.

А чтобы победить, нужно получить голоса 270.

Есть традиционно красные штаты – в них республиканцы на коне при любом раскладе, а есть синие – там голосуют за Клинтон и демократов.

И если судить по нынешнему раскладу сил – Клинтон побеждает.

Но дополняет американскую цветовую гамму фиолетовые или колеблющиеся штаты – таковых пять и за них идет самая ожесточенная борьба.

Борьба слона и осла отодвинула на задний план других кандидатов – а они есть. Либертарианец Гэри Джонсон и представитель «зеленых» Джилл Стейн. И в целом почти тридцать претендентов мечтают о кресле президента США.

Однако далеко не во всех регионах их имена есть в бюллетенях.

И все же количество не значит качество. По сути дела у американцев выбор такой: старая, набившая оскомину «демократическая» пластинка или же самый настоящий республиканский ящик пандоры, от которого можно ждать чего угодно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.