Праздник середины осени отметили в Китае

Его также называют Праздником середины осени. Это одно из важнейших традиционных китайских торжеств. Главный символ в эти дни – Луна, которая считается олицетворением гармонии и семейного счастья. Китайские семьи собираются вместе, чтобы любоваться спутником Земли и обмениваться подарками. Люди едят пряники с разными вкусами и наслаждаются культурными представлениями, круизами при лунном свете и фестивалями фонарей.