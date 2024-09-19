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Праздник середины осени отметили в Китае

19 сентября 2024 07:46
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Беспилотные летательные аппараты показали блистательное шоу по случаю традиционного китайского праздника Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник середины осени отметили в Китае-2

Его также называют Праздником середины осени. Это одно из важнейших традиционных китайских торжеств. Главный символ в эти дни – Луна, которая считается олицетворением гармонии и семейного счастья. Китайские семьи собираются вместе, чтобы любоваться спутником Земли и обмениваться подарками. Люди едят пряники с разными вкусами и наслаждаются культурными представлениями, круизами при лунном свете и фестивалями фонарей.

# Праздничные даты

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