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«Правые» победили на парламентских выборах в Италии

06 марта 2018 16:10
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Новости Италии. Победители парламентских выборов объявлены в Италии. Ими стали правоцентристская коалиция и партия «Движение 5 звезд», которые набрали 37 % и 32 % голосов соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Правившая последние пять лет левоцентристская демократическая партия заручилась поддержкой всего 20 % избирателей. Напомним, в коалицию «правых» входят три партии: «Лига» Маттео Сальвини, в копилке которой почти 18 % голосов, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии».

«Правые» победили на парламентских выборах в Италии-1

# Европарламент # Фотофакт

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