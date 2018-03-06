«Правые» победили на парламентских выборах в Италии

Новости Италии. Победители парламентских выборов объявлены в Италии. Ими стали правоцентристская коалиция и партия «Движение 5 звезд», которые набрали 37 % и 32 % голосов соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правившая последние пять лет левоцентристская демократическая партия заручилась поддержкой всего 20 % избирателей. Напомним, в коалицию «правых» входят три партии: «Лига» Маттео Сальвини, в копилке которой почти 18 % голосов, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии».