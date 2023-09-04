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Правящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президенту

04 сентября 2023 13:47
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Новости Грузии. В Грузии запустили процедуру импичмента президента, ее инициировала правящая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президенту-1

Она собрала необходимое число подписей, чтобы направить заявление в Конституционный суд. Премьер-министр Грузии считает, что президент «демонстративно нарушила» основной закон страны, выехав в ЕС без разрешения кабмина. Речь о посещении Саломе Зура Бишвили Берлина и Брюсселя в начале сентября. Если суд подтвердит нарушение, вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны будут поддержать минимум 100 из 150 депутатов.

# Международная политика # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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