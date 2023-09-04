Правящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президенту

Она собрала необходимое число подписей, чтобы направить заявление в Конституционный суд. Премьер-министр Грузии считает, что президент «демонстративно нарушила» основной закон страны, выехав в ЕС без разрешения кабмина. Речь о посещении Саломе Зура Бишвили Берлина и Брюсселя в начале сентября. Если суд подтвердит нарушение, вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны будут поддержать минимум 100 из 150 депутатов.