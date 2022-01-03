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Правительство США потеряло поддержку населения. Американцы недовольны состоянием демократии

03 января 2022 12:10
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Новости США. Почти половина жителей США недовольны состоянием демократии. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство США потеряло поддержку населения. Американцы недовольны состоянием демократии-1

46 % американцев заявили, что мало или совершенно не гордятся тем, как функционирует демократия в стране. В сравнении с данными предыдущего такого исследования, которое проводилось в 2017 году, американское правительство потеряло 17 % поддержки в лице населения.  

# Международная политика # Фотофакт

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