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Правительство предложило Терезе Мэй уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем

25 марта 2019 21:13
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Новости Великобритании. Британский премьер-министр провела экстренное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство предложило Терезе Мэй уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем-1

Она встретилась с высокопоставленными министрами, чтобы обсудить проведение так называемых «сигнальных голосований» в парламенте, которые могли бы преодолеть кризис с выходом Британии из Европейского союза.

Правительство предложило Терезе Мэй уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем-4

По итогам дискуссий Терезе Мэй было предложено уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем, ранее дважды отклоненной парламентом. Стоит отметить: 5 миллионов британцев уже подписали петицию об отмене выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на сайте парламента.

# Brexit # Тереза Мэй

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