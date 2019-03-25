Правительство предложило Терезе Мэй уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем

Она встретилась с высокопоставленными министрами, чтобы обсудить проведение так называемых «сигнальных голосований» в парламенте, которые могли бы преодолеть кризис с выходом Британии из Европейского союза.

По итогам дискуссий Терезе Мэй было предложено уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем, ранее дважды отклоненной парламентом. Стоит отметить: 5 миллионов британцев уже подписали петицию об отмене выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на сайте парламента.