Правительство предложило Терезе Мэй уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем

Новости Великобритании. Британский премьер-министр провела экстренное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британский премьер-министр провела экстренное заседание правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она встретилась с высокопоставленными министрами, чтобы обсудить проведение так называемых «сигнальных голосований» в парламенте, которые могли бы преодолеть кризис с выходом Британии из Европейского союза.
По итогам дискуссий Терезе Мэй было предложено уйти в отставку в обмен на одобрение сделки с Брюсселем, ранее дважды отклоненной парламентом. Стоит отметить: 5 миллионов британцев уже подписали петицию об отмене выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на сайте парламента.