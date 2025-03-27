Военная эйфория окунула европейских политиков в забвение. Теперь чиновники, уже не скрывая, отказываются работать во благо собственных граждан. Как сообщают СМИ, польская энергетическая система сталкивается со все более растущим числом проблем, но правительство не намерено вводить дополнительные меры безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По подсчетам экспертов, после вывода из эксплуатации старых угольных электростанций уже к 2026 году национальной энергосистеме может не хватать более 4 гигаватт мощности. Правительство страны заверяет, что постоянно следит за ситуацией в энергетическом секторе и при необходимости примет соответствующие меры.

Но эксперты задаются вопросом: не окажется ли реакция в критический момент слишком запоздалой. Отсутствие дополнительных мер защиты может оказаться рискованным, особенно в условиях растущих потребностей в энергии и изменения климата, влияющего на производство возобновляемой энергии.