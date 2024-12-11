Правительство Молдовы одобрило введение ЧП в сфере энергетики сроком на 60 дней

Европейский путь развития бьет не только по государствам Евросоюза. Под ударом и те, кто выбрал курс на интеграцию с Брюсселем. Например, Молдова, которая теперь вынуждена пожинать плоды своей прозападной политики. Правительство страны одобрило введение чрезвычайного положения в энергетической сфере сроком на 60 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что режим ЧП начнет действовать уже с понедельника, сейчас остается лишь ожидать одобрения парламента. Решение принято в связи с риском прекращения поставок газа российскими поставщиками с начала будущего года.