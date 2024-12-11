Правительство Молдовы одобрило введение ЧП в сфере энергетики сроком на 60 дней

Европейский путь развития бьет не только по государствам Евросоюза. Под ударом и те, кто выбрал курс на интеграцию с Брюсселем. Например, Молдова, которая теперь вынуждена пожинать плоды своей прозападной политики. Правительство страны одобрило введение чрезвычайного положения в энергетической сфере сроком на 60 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что режим ЧП начнет действовать уже с понедельника, сейчас остается лишь ожидать одобрения парламента. Решение принято в связи с риском прекращения поставок газа российскими поставщиками с начала будущего года.
По сообщениям СМИ, правительство Молдовы уже утвердило регламент действий при ЧП в энергосекторе, который содержит план веерных отключений в случае дефицита ресурсов. В частности, выделен список жизненно важных потребителей, которые будут получать электроэнергию в приоритетном порядке – это медучреждения, администрация президента, парламент, правительство, а также ряд министерств. От электроэнергии не будут отключать и диспетчерские центры поставщиков воды, газа и тепла, аэропорт, национальное телевидение и железную дорогу. Остальные же потребители будут довольствоваться остатками, пользуясь электричеством лишь определенное количество часов.