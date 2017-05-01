Пожар в районе японской АЭС«Фукусима-1»: выгорело около 20 гектаров

Новости Японии. Природный пожар бушует в Японии. Огнем охвачена зона отселения в районе аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Возгорание, вероятнее всего, спровоцировала молния. Его не удается ликвидировать уже несколько суток. К этому часу выгорела площадь около 20 гектаров.

На данный момент в тушении огня задействованы 8 вертолетов. Летательные аппараты 40 часов борются со стихией, но очаги неуклонно продолжают расти. Работа пожарных осложняется сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.