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Пожар в районе японской АЭС«Фукусима-1»: выгорело около 20 гектаров

01 мая 2017 17:07
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Новости Японии. Природный пожар бушует в Японии. Огнем охвачена зона отселения в районе аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Возгорание, вероятнее всего, спровоцировала молния. Его не удается ликвидировать уже несколько суток. К этому часу выгорела площадь около 20 гектаров.

На данный момент в тушении огня задействованы 8 вертолетов. Летательные аппараты 40 часов борются со стихией, но очаги неуклонно продолжают расти. Работа пожарных осложняется сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар в Японии

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