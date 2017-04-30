Один из самых известных альпинистов, швейцарец Уели Стек погиб, покоряя Эверест

Новости Непала. На страницах Уели Стека в социальных сетях – сотни фотографий. Снимки, глядя на которые, дух захватывает. Стека за фантастическую выносливость и нечеловеческую скорость восхождения

называли «швейцарской машиной».

Покорение им самых знаменитых вершин мира запечатлены в десятках документальных фильмов.



Несколько дней назад на своей странице в Facebook Уели написал, что за день он поднялся на 7 тысяч метров от базового лагеря и вернулся обратно. Подобные походы альпинист считал «лучшей акклиматизацией».

Покорить Эверест он планировал уже в мае.

Тело Стека обнаружили сегодня утром у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах от Эвереста. Как отметили в Федерации альпинизма Непала, спортсмен, скорее всего, оступился и сорвался вниз.