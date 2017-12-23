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Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт

23 декабря 2017 14:47
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Новости Японии. Император Японии Акихито отмечает День рождения. Представителю старейшей монаршей династии на планете исполнилось 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране этот день считается государственным праздником.

Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт-1

Выразить свое почтение Акихито к императорскому дворцу пришли почти 46 тысяч человек. С Днем Рождения императора поздравил и Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что белорусско-японским отношениям свойственна взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества на благо народов обеих стран.

Поздравить императора Японии с Днем рождения пришли почти 46 тысяч человек: видеофакт-4

# Фотофакт # Япония

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