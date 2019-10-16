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Пострадавшим от тайфуна «Хагибис» японцам предоставляют бесплатно еду и одежду

16 октября 2019 12:53
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Новости Японии. Япония приходит в себя после тайфуна «Хагибис». Правительство страны выделит около 6,5 миллиона долларов на восстановление пострадавших от удара стихии регионов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшим от тайфуна «Хагибис» японцам предоставляют бесплатно еду и одежду-1

По последним данным, её жертвами стали 74 человека, ещё 11 числятся пропавшими без вести.

Пострадавшим от тайфуна «Хагибис» японцам предоставляют бесплатно еду и одежду-4

Японские компании начали бесплатно предоставлять пострадавшим еду и одежду. Без электричества всё ещё остаются 12 тысяч домов. Закрыты школы и магазины.

Пострадавшим от тайфуна «Хагибис» японцам предоставляют бесплатно еду и одежду-7

Стихия нарушила работу и всемирно известных японских электро-технических корпораций. Здания предприятий залиты водой. В поисково-спасательных операциях задействовано свыше 100 тысяч человек.

# тайфун # Фотофакт

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