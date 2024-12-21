Читает ноты по Брайлю. Музыкант с нарушениями зрения рассказал, как овладел 4 инструментами

Истинная красота заключается не в том, что мы видим, а в том, что чувствуем. Какой он, мир на ощупь? Об этом попросим рассказать нашего гостя.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Очень приятно, что ты у нас сегодня в гостях. Столько вопросов к тебе. Это же уникальный человек. Он и на четырех инструментах умеет играть. И мы знаем, что ты овладел нотами и обычными, и нотами по Брайлю. В чем разница и насколько сложно тебе было, особенно обычными нотами пользоваться?

Кирилл Друк, музыкант:

Обычные (плоскопечатные) ноты я начал учить только в этом учебном семестре, потому что началась педагогическая практика, и меня там этому обучают. И в первом классе я не знал нот по Брайлю, учил все на слух, а со второго класса в школе началась дисциплина нотный Брайль.

Ольга Бурлакова:

А сам захотел заниматься музыкой?

Кирилл Друк:

Я помню, что меня интересовало. Пел какие-то песни в детстве. И меня родители решили отдать на занятия музыкой. Мне было интересно.

Ольга Бурлакова:

А инструмент сразу какой-то предлагали?

Кирилл Друк:

Сразу фортепиано, да.

Александр Стасевич, ведущий:

Кирилл, я так понимаю, виртуозно владеет фортепиано и даже сам пишет произведения. Если можно, подробнее про это. В каком жанре получается работать и какие отзывы носят эти произведения? Что говорят люди?

Кирилл Друк:

Я пишу, да, произведения музыкальные. Вот написал первую часть соната недавно. Еще пишу романсы на стихи Некрасова, Блока. По поводу критики, отзывов в целом, людям нравится, кому я показываю, свое окружение. Ну да, критические какие-то замечания тоже бывают, но куда без них, они приносят пользу.

Ольга Бурлакова:

А сам поешь?

Кирилл Друк:

Нет, сам не пою. У меня есть в колледже хоровое исполнительство, вот я пою только там. А так как-то не особо получается петь.

Ольга Бурлакова:

То есть ты произведения свои пишешь уже для других артистов серьезных?

Кирилл Друк:

Да.

Алеся Алехнович, ведущая:

А мне интересен сейчас технический момент. Исполнитель же, когда играет, может подглядывать в ноты. А у вас получается, вы читаете ноты, запоминаете, а только потом воспроизводите. Как процесс этого запоминания происходит?

Кирилл Друк:

Так и происходит. Я сначала учу, допустим, правую руку, потом проигрываю ее, потом учу левую руку. Так стараюсь запомнить обе руки и играю фрагмент произведения. И так учу все наизусть.