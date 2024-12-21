Теракт в Магдебурге – число погибших выросло до 5 человек

Тем временем в немецком Магдебурге растет число жертв теракта на рождественской ярмарке. В списке погибших уже пять человек. В разы возросло и число пострадавших. За помощью медиков обратились более 200 местных жителей, оказавшихся в эпицентре происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, автомобиль въехал в толпу людей минувшей ночью. Водитель, совершивший нападение, задержан. Им оказался выходец из Саудовской Аравии. Он неоднократно критиковал правительство Шольца и выражал антиисламскую позицию. После атаки в адрес немецких властей доносится критика от международного сообщества. 21 декабря на место теракта приедет канцлер ФРГ и глава МВД страны. Сейчас территория, где произошла трагедия, оцеплена. Там продолжают работу спецслужбы.