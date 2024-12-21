Теракт в Магдебурге – число погибших выросло до 5 человек

Тем временем в немецком Магдебурге растет число жертв теракта на рождественской ярмарке. В списке погибших уже пять человек. В разы возросло и число пострадавших. За помощью медиков обратились более 200 местных жителей, оказавшихся в эпицентре происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.