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Последствия торнадо в американской Алабаме: пять человек погибли, разрушены более 50 домов

26 марта 2021 08:58
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Новости США. Пять человек стали жертвами мощных торнадо в американской Алабаме, многие жители пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия торнадо в американской Алабаме: пять человек погибли, разрушены более 50 домов-1

По данным Национальной метеорологической службы, по региону прошлись 14 огромных воронок. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, валил рекламные щиты, срывал крыши зданий. Разрушены более 50 домов, повреждены десятки автомобилей. Без электричества остаются свыше 20 тысяч жителей.

Последствия торнадо в американской Алабаме: пять человек погибли, разрушены более 50 домов-4

В регионе работают спасательные бригады. Ведутся поиски пострадавших, местные власти оценивают нанесенный ущерб. Под угрозой торнадо еще три штата. За ситуацией следят специалисты.

# Торнадо в США # Фотофакт

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