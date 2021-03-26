Последствия торнадо в американской Алабаме: пять человек погибли, разрушены более 50 домов

Новости США. Пять человек стали жертвами мощных торнадо в американской Алабаме, многие жители пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Национальной метеорологической службы, по региону прошлись 14 огромных воронок. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, валил рекламные щиты, срывал крыши зданий. Разрушены более 50 домов, повреждены десятки автомобилей. Без электричества остаются свыше 20 тысяч жителей.