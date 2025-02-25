После взрывов на территории дипмиссии РФ в Марселе задержали двух французов

Двое французов, 48 и 59 лет, задержаны по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе, сообщили в посольстве России в Париже. Об этом пишет РИА Новости.
Двое французов, 48 и 59 лет, задержаны по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе, сообщили в посольстве России в Париже. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Французские власти проинформировали о задержании после антироссийского митинга. Следственные действия продолжаются, детали не раскрываются.
Посольство и консульство взаимодействуют с французскими службами для обеспечения безопасности и наказания виновных.