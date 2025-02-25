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После взрывов на территории дипмиссии РФ в Марселе задержали двух французов

25 февраля 2025 14:46
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Двое французов, 48 и 59 лет, задержаны по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе, сообщили в посольстве России в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

После взрывов на территории дипмиссии РФ в Марселе задержали двух французов-1

Фото: pixabay

Французские власти проинформировали о задержании после антироссийского митинга. Следственные действия продолжаются, детали не раскрываются.

Посольство и консульство взаимодействуют с французскими службами для обеспечения безопасности и наказания виновных.

# Международная политика

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