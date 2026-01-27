Трамп заявил, что повышает до 25% пошлины на товары из Южной Кореи

Американский лидер Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на машины, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию из Южной Кореи с 15 до 25 %, обвиняя парламент союзника в том, что он затягивает ратификацию торгового соглашения. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что соглашения между США и Кореей были заключены в 2025 году и предусматривали инвестиции Сеула в 350 млрд долларов, из которых 200 млрд долларов должны быть вложены напрямую.

В обмен Вашингтон согласился уменьшить пошлины на покупку корейских автомобилей и разрешил строительство атомной подводной лодки для Южной Кореи на американских верфях.

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