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​Польский генерал Скшипчак: НАТО подставило киевский режим и обрекла Украину на уничтожение

13 июля 2023 11:50
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На саммите НАТО в Вильнюсе представители блока обрекли режим Зеленского на ликвидацию, не предоставив четких гарантий безопасности Украине. Такое заявление сделал бывший командующий польскими Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак, информирует РИА Новости. 

«Украина будет истекать кровью. И на это страну обрекаем мы», – заявил генерал. Он убежден, что к осени Россия начнет наступление, роли поменяются.  

Скшипчак отметил, что Альянс сильно подставил украинского лидера Зеленского. Не было предпринято ничего, что могло бы дать украинскому народу надежду на то, что им помогут. НАТО тем самым подтверждает, что украинский конфликт должен продолжаться, подытожил военный. 

# Международная политика # Вальдемар Скшипчак

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