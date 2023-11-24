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Польские перевозчики перекрыли поставку гуманитарной помощи для Киева

24 ноября 2023 12:20
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Обстановка на польско-украинской границе накаляется. Польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов для Киева, ужесточив забастовку на погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики перекрыли поставку гуманитарной помощи для Киева-1

Из-за протестов поляков в Украину не поступает топливо, беспилотники, тепловизоры, товары медицинского назначения и даже гуманитарная помощь. Грузовики с таким содержимым должны были беспрепятственно пересекать польско-украинскую границу, о чем говорили даже сами протестующие.

Польские перевозчики перекрыли поставку гуманитарной помощи для Киева-4

Однако Киев зафиксировал ряд нарушений и сообщил о них Варшаве. Польша обвинения отрицает. Польские перевозчики почти три недели блокируют КПП. Они недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны украинских коллег.

# Акции протеста # Фотофакт

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