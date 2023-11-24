Польские перевозчики перекрыли поставку гуманитарной помощи для Киева

Обстановка на польско-украинской границе накаляется. Польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов для Киева, ужесточив забастовку на погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за протестов поляков в Украину не поступает топливо, беспилотники, тепловизоры, товары медицинского назначения и даже гуманитарная помощь. Грузовики с таким содержимым должны были беспрепятственно пересекать польско-украинскую границу, о чем говорили даже сами протестующие.