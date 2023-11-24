Politico: Штат Нью-Джерси приостановил исполнение закона о санкциях за связи с РФ

Власти штата Нью-Джерси приостановили реализацию закона, касающегося деятельности компаний, имеющих отношение к России, после того, как одна из таких фирм получила от судебного органа постановление о временном запрете на деятельность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Под действие этого закона попали американские подразделения японского предприятия Kyocera и других крупных фирм. Санкции против этих компаний были введены губернатором штата после начала военных действий в Украине.

При этом Москва заявляет, что успешно преодолевает последствия санкций, но вместе с тем признает, что они нанесли удар по мировой экономике.