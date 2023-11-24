Washington Post: Россия и Китай могут проложить тоннель под Керченским проливом

Россия и Китай ведут переговоры о строительстве под Керченским проливом подводного тоннеля, который может стать альтернативой Крымскому мосту. В переговорах принимают участие связанные с правительством бизнесмены. Об этом пишет The Washington Post.

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation готова предоставить строительные мощности, но требует соблюдения полной секретности из-за риска санкций. Финансирование проекта может осуществлять китайский банк, а Китаю будет передано право взимать пошлину за проезд по тоннелю. Впрочем, специалисты сомневаются, что стройка начнется в ближайшее время.