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Washington Post: Россия и Китай могут проложить тоннель под Керченским проливом

24 ноября 2023 12:17
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Россия и Китай ведут переговоры о строительстве под Керченским проливом подводного тоннеля, который может стать альтернативой Крымскому мосту. В переговорах принимают участие связанные с правительством бизнесмены. Об этом пишет The Washington Post.

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation готова предоставить строительные мощности, но требует соблюдения полной секретности из-за риска санкций. Финансирование проекта может осуществлять китайский банк, а Китаю будет передано право взимать пошлину за проезд по тоннелю. Впрочем, специалисты сомневаются, что стройка начнется в ближайшее время.

# Международная политика

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