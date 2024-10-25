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Польская армия применяет оружие на границе в сторону мигрантов по несколько раз в день

25 октября 2024 16:59
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Жестокость и агрессия в отношении безоружных мигрантов давно стали обыденностью для польских силовиков. Судя по опубликованным данным Министерства обороны Польши о работе местных пограничных служб, это еще и предмет их особой гордости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Польская армия применяет оружие на границе в сторону мигрантов по несколько раз в день-2

По информации ведомства, польские солдаты с завидным постоянством применяют на границе боевое оружие. Стреляют в сторону мигрантов по несколько раз в день. Только с начала этого года – свыше полутора тысяч таких случаев.

Правозащитники уже давно бьют тревогу из-за ситуации в Польше. Активисты не раз отмечали – к беженцам на границе бесчеловечное отношение: их лишают еды, денег, одежды, унижают, бьют, травят собаками. Давно стали нормой и убийства беззащитных людей. Только на белорусском участке польской границы с начала года найдено шесть трупов иностранцев.

Польская армия применяет оружие на границе в сторону мигрантов по несколько раз в день-4

Но подобное положение дел никак не смущает не только польских, но и большинство западных политиков. Брюссель и Вашингтон, сперва на весь мир продемонстрировав готовность принять всех нуждающихся в защите и бегущих от войн, в результате показали истинное лицо своей «демократии».

# Польша # Граница

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