Польская армия применяет оружие на границе в сторону мигрантов по несколько раз в день

Жестокость и агрессия в отношении безоружных мигрантов давно стали обыденностью для польских силовиков. Судя по опубликованным данным Министерства обороны Польши о работе местных пограничных служб, это еще и предмет их особой гордости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По информации ведомства, польские солдаты с завидным постоянством применяют на границе боевое оружие. Стреляют в сторону мигрантов по несколько раз в день. Только с начала этого года – свыше полутора тысяч таких случаев.

Правозащитники уже давно бьют тревогу из-за ситуации в Польше. Активисты не раз отмечали – к беженцам на границе бесчеловечное отношение: их лишают еды, денег, одежды, унижают, бьют, травят собаками. Давно стали нормой и убийства беззащитных людей. Только на белорусском участке польской границы с начала года найдено шесть трупов иностранцев.