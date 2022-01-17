Польше, Литве и Латвии сделали выговор в ООН. Чем недовольна Организация?

Польша, Литва и Латвия получили выговор от ООН за «развороты» мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агентство по беженцам Организации Объединенных Наций заявило, что эти страны используют «сомнительные методы», чтобы не пускать нелегалов на свою территорию.
Критику ООН поддержала комиссар по внутренним делам ЕС. По ее мнению, подобные практики нарушают законы Евросоюза и международные конвенции. Однако Польша, Литва и Латвия хотят играть по своим правилам. Глава МВД Латвии заявила, что республика выполняет все нормы, да и вообще, менять надо нормы ЕС.