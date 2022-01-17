Польше, Литве и Латвии сделали выговор в ООН. Чем недовольна Организация?

Польша, Литва и Латвия получили выговор от ООН за «развороты» мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агентство по беженцам Организации Объединенных Наций заявило, что эти страны используют «сомнительные методы», чтобы не пускать нелегалов на свою территорию.