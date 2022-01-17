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Польше, Литве и Латвии сделали выговор в ООН. Чем недовольна Организация?

17 января 2022 20:52
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Польша, Литва и Латвия получили выговор от ООН за «развороты» мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агентство по беженцам Организации Объединенных Наций заявило, что эти страны используют «сомнительные методы», чтобы не пускать нелегалов на свою территорию.  

Польше, Литве и Латвии сделали выговор в ООН. Чем недовольна Организация?-1

Критику ООН поддержала комиссар по внутренним делам ЕС. По ее мнению, подобные практики нарушают законы Евросоюза и международные конвенции. Однако Польша, Литва и Латвия хотят играть по своим правилам. Глава МВД Латвии заявила, что республика выполняет все нормы, да и вообще, менять надо нормы ЕС.  

# ООН # Мария Голубева # Фотофакт

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