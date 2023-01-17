Польша увеличивает численность войск на востоке страны

Ситуация у белорусских рубежей остается неспокойной. Польша продолжает наращивать военное присутствие на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр национальной обороны сопредельного государства, правительство стремится создать как можно более многочисленную армию. В планах – собрать около 300 тысяч военнослужащих. Значительную часть контингента планируют разместить у наших границ.

Уже подготовлено 25 тысяч мест для солдат добровольной основной военной службы. Однако в случае необходимости в правительстве готовы увеличить это число. При этом начали обучение уже почти 3 000 бойцов. На этом Варшава останавливаться не планирует. Отметим, на данный момент общая численность военнослужащих в стране – около 150 тысяч.