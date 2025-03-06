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Польша сорвала поставки российской нефти в Чехию

06 марта 2025 06:56
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Польша сорвала поставки российской нефти в Чехию. Это произошло из-за проблем с платежами, которые возникли после нового пакета санкций в отношении России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша сорвала поставки российской нефти в Чехию-2

Польский нефтяной концерн заявил, что действует в соответствии с этими ограничениями. Сейчас Чехия импортирует российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Остальная нефть поступает в страну через трубопровод, соединяющий Италию и страны Центральной Европы. На этом фоне российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки в марте.

# Международная политика

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