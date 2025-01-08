Польша продолжит вооружаться, утверждён рекордный военный бюджет

Свои планы на год очертила Варшава. Здесь без сюрпризов. Страна намерена потратить рекордную сумму на оборону. Военные амбиции республика реализует за счет госбюджета. Приоритетность трат ясна, и она не в пользу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На милитаризацию Польша выделила более 45 миллиардов евро, что соответствует 4,7 % ВВП страны. Основная часть этих денег пойдет на модернизацию армии. Варшава буквально бредит созданием самых сильных сухопутных войск в Европе.

У Южной Кореи планируют закупить около 200 танков, с США заключены договоренности о поставках более 90 ударных вертолетов. Не оставят без работы и местный военпром. Польские предприятия изготовят полтысячи броневиков. Уже в 2026 году их передадут на вооружение. Также до конца года планируется увеличить численность вооруженных сил на 7,5 тысячи бойцов. В связи с этим миллионы евро пойдут на закупку снаряжения.